M. Night Shyamalan powraca z nowym horrorem. Pierwszy zwiastun Pukając do drzwi

Już na początku przyszłego roku M. Night Shyamalan powróci z nowym filmem. Kampania promocyjna Pukając do drzwi już się rozpoczęła i Universal Pictures udostępnił pierwszy zwiastun produkcji. Ostatni film reżysera nie był zbyt udany, ale sądząc po opublikowanych fragmentach, tym razem filmowiec wrócił do swoich początków, aby zaprezentować widzom nową historię, która może wywołać sporo strachu. Zwiastun Pukając do drzwi zobaczycie poniżej.