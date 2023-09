Lupin powraca z nowym sezonem. Zwiastun zdradza nieco szczegółów

Jeśli stęskniliście się za przygodami złodzieja-dżentelmena, Arsène Lupina to mamy dobrą wiadomość. Netflix właśnie pokazał zwiastun trzeciego sezonu tego serialu.

Omar Sy trzeci raz powróci do roli w hicie Netflixa i wygląda na to, że Arsène Lupin powróci w doskonałej formie. Znowu będzie musiał prowadzić podwójne życie, znowu będą doskonale przemyślane kradzieże i życiowe rozterki.

Assane wciąż się ukrywa, ale chce, żeby jego żona i syn opuścili Francję i zaczęli nowe życie. Szybko jednak okazuje się, że to nie takie łatwe i plany muszą być zmienione.