Lore Week: Alien w H.4.0.S. Nadchodzi wydarzenie dla wszystkich fanów Obcego

Kilka dni temu poznaliśmy zwycięzców turnieju H.4.0.S Galactic Battle By Endorfy w StarCraft 2. Tymczasem okazuje się, że już w ten weekend we wspomnianym lokalu odbędzie się kolejne interesujące wydarzenie. Do warszawskiego baru dla graczy i fanów popkultury zawita bowiem Obcy w ramach Lore Week: Alien.

Obcy w H.4.0.S już w ten weekend. Zapowiedź wydarzenia Lore Week: Alien

Lore Week: Alien w H.4.0.S. rozpocznie się 4 lutego – czyli w najbliższą niedzielę – o 14:00. Na dobry początek odbędzie się prelekcja oraz dyskusja poświęcona Alienowi, w której gościnnie udział wezmą Jakub Sobaczyński, Michał „Mourner” Penarski oraz Adam „Dopler” Wysocki. Następni fani mogą liczyć na gaming w trzech odsłonach z Obcym w roli głównej.