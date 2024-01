Kto zwyciężył w turnieju H.4.0.S Galactic Battle By Endorfy w StarCraft 2? Zdjęcia z imprezy

W ubiegłą sobotę odbył się H.4.0.S Galactic Battle By Endorfy, czyli zlot fanów StarCrafta 2, a największą atrakcją był turniej, w którym wzięło udział kilkunastu profesjonalnych graczy. Była to niezwykła okazja, aby spotkać i poznać innych entuzjastów tej popularnej strategii od Blizzarda, a jednocześnie przyjrzeć się, jaki poziom prezentują najlepsi polscy e-sportowcy ze sceny StarCrafta II.

Elazer zwycięzcą turnieju H.4.0.S Galactic Battle By Endorfy w StarCraft 2

Wielkim zwycięzcą turnieju okazał się Elazer. Mikołaj Ogonowski na co dzień reprezentuje barwy holenderskiej organizacji Team Liquid. Elazer specjalizuje się w grze Zergami. Ze StraCraftem II związany jest 2014 roku, mając na koncie takie sukcesy, jak 3-4 miejsce w WCS Global 2016, 3-4 miejsce w IEM Season XII, 2 miejsce w GSL vs the World 2019 oraz zwycięstwo w StarCraft II: NationWars 7.

