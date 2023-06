Lords of the Fallen z trzema różnymi zakończeniami. Ujawniono długość rozgrywki

Mikołaj Ciesielski 0 0

CI Games dzieli się kolejnymi szczegółami na temat swojej nowej produkcji.

Użytkownicy mogą jednak liczyć na dodatkowe wyzwania. We wspomnianej produkcji nie zabraknie bowiem różnego rodzaju zadań pobocznych i innych aktywności, które znacząco wydłużą czas gry. W Lords of the Fallen nie zabraknie też „dopracowanego trybu multiplayer”, a sama gra ma oferować trzy różne zakończenia.

GramTV przedstawia: