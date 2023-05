Lords of the Fallen na rozgrywce. Zobaczcie nowy gameplay z muzyką Iron Maiden

Już dziś rano w sieci pojawił się komunikat, w którym CI Games ujawniło datę premiery oraz cenę Lords of the Fallen. Natomiast równo o 15:00 czasu polskiego opublikowano gameplay, który pozwala sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ polska firma przedstawiła również zawartość edycji specjalnych nadchodzącego action-RPG.

CI Games prezentuje fragmenty rozgrywki z Lords of the Fallen. Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe

Najnowszy materiał promocyjny Lords of the Fallen został wzbogacony o muzykę legendarnego zespołu Iron Maiden. Gameplay skupia się natomiast na prezentacji mrocznego świata gry, który został stworzony dzięki możliwościom silnika Unreal Engine 5. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę nieźle. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i oceńcie sami.