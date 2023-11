Spora aktualizacja do Lords of the Fallen. Zmiany w trybach PvP i PvE

Choć premiera gry Lords of the Fallen nie przebiegła dokładnie tak, jak chcieli tego twórcy, studio Hexworks nie zamierza się poddawać. Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o ambitnych planach rozwoju deweloperów, którzy zamierzają intensywnie wspierać swoje dzieło jeszcze przez jakiś czas (przynajmniej do końca bieżącego roku, ale najpewniej dłużej). Z tego względu niedawno udostępniono kolejną aktualizację z numerem 1.1.326, która została określona jako „ważna” – poniżej szczegóły.

Lords of the Fallen – nowa aktualizacja już dostępna

W oficjalnej wiadomości twórców czytamy, że patch przede wszystkim wprowadza kolejne poprawki optymalizacji oraz eliminuje sporo błędów, które uprzykrzały graczom życie (chodzi m.in. o irytujące spadki wydajności w trakcie pobytu w wymiarze Umbral). Co ciekawe, zadbano o nowy system namierzania wrogów – kamera będzie teraz całkowicie skupiać się na namierzonym przeciwniku i umieści go w centralnym punkcie ekranu; opcja ta została dodatkowo ustawiona jako domyślna.

Dalej mamy zmiany w balansie trybów PvP oraz PvE – twórcy wzięli na warsztat najsilniejsze zaklęcia obezwładniające oraz zdolności dystansowe. Z uwagi na liczne narzekania oraz uwagi graczy, deweloperzy zdecydowali się również wprowadzić zmiany w poziomie trudności walk z bossami; zmodyfikowano niektóre zachowania przeciwników, punkty wytrzymałości oraz zadawane przez nich obrażenia.