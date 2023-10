Loki 2 ze świetnym easter-eggiem. Nawiązanie dla fanów X-Menów

Drugi sezon Lokiego zaliczył bardzo dobrą oglądalność w premierowy weekend na Disney+. Choć do wyników Ahsoki trochę zabrakło, to serial Marvela już stał się sukcesem. Premierowy odcinek nowej serii zawiera sporo różnych niespodzianek dla fanów superbohaterskich produkcji studia. Jeden z widzów zauważył, że znalazło się nawet nawiązanie do X-Menów.

Loki: Sezon 2 z nawiązaniem do klasycznych X-Menów

W jednej ze scen Loki wraz z Mobiusem i innymi postaciami chcą naprawić problem nordyckiego boga z przeskakiwaniem w czasie. Udają się do pomieszczenia z Wrzecionem Czasu, do którego prowadzą charakterystyczne drzwi z wielką literą „X” na środku. Fani wierzą, że nie jest to przypadkowe i uważają, że twórcy nawiązali do X-Menów, a konkretniej do wrót prowadzących do Cerebro, które używane było przez Profesora X.