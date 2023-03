Lies of P z pudełkową wersją również Polsce. Cenega potwierdza dobrą wiadomość

Niestety nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów na temat fizycznego wydania Lies of P. Wydawca nie ujawnił bowiem ceny pudełkowej wersji produkcji Round8 Studio, a deweloperzy wciąż nie podzielili się dokładną datą premiery gry . Nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje związane ze wspomnianym tytułem.

Pod koniec lutego poinformowano, że Lies of P ukaże się na rynku również w fizycznym wydaniu . Zgodnie z zapowiedziami pudełkowa wersja nadchodzącej produkcji Round8 Studio ma być dostępna już w dniu premiery zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Gracze z Polski także będą mogli postawić pudełko ze wspomnianą grą na swojej półce, co potwierdziła wczoraj firma Cenega.

Wciel się w postać Pinokia i rozwiąż tajemnice oraz przyczyny katastrofy, która wydarzyła się w mieście Krat. Podczas podróży znajdziesz się w sytuacjach, w których kłamstwo jest konieczne, aby chronić siebie lub innych. Kłamstwa Pinokia są jednym z najistotniejszych doświadczeń, jakie Cię czekają. Jednocześnie doprowadzi to Pinokia do stania się prawdziwym człowiekiem – czytamy w opisie gry na stronie Xbox.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P ma pojawić się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w sierpniu 2023 roku. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Round8.

Wczytywanie ramki mediów.