Lies of P na obszernej prezentacji

W ostatnim czasie Lies of P zalicza bardzo dobry okres. Podczas minionego Summer Game Fest Round8 Studio zaprezentowało nowy zwiastun tego soulslike’a z Pinokiem w roli głównej. Deweloperzy udostępnili również demo, które przypadło do gustu graczom. Lies of P powoli zaczyna więc budować coraz większą grupę fanów. Wszystkich zaciekawionych tą intrygującą produkcją zachęcamy do zapoznania się z najnowszym materiałem. Twórcy przygotowali prawie 10-minutowe wideo, które poświęcone jest prezentacji najważniejszych aspektów gry.

Lies of P – fani soulsów mają na co czekać

Dzięki materiałowi dowiecie się więcej na temat walki, systemu ulepszeń, wrogów i bossów, zagadek, bohaterów czy soundtracku. Twórcy kompleksowo opowiadają o każdym z tych aspektów. Oczywiście, całość zobrazowana została fragmentami rozgrywki.