Lies of P na długiej rozgrywce w 4K. Klimatyczne lokacje i wymagające starcia

Do sieci trafiły kolejne fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji studia Round8.

Najnowsze fragmenty rozgrywki z Lies of P zostały opublikowane przez redakcję GameSpot. Gameplay w rozdzielczości 4K trwa ponad 11 minut i skupia się przede wszystkim na walce oraz eksploracji. Gracze mogą więc przyjrzeć się starciom z kilkoma oponentami, a także zobaczyć kilka lokacji znajdujących się w mieście Krat. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Wczoraj informowaliśmy, że Lies of P – za sprawą firmy Cenega – również w Polsce doczeka się fizycznego wydania . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nadchodzącą produkcją studia Round8. W sieci pojawił się bowiem nowy i dość obszerny gameplay ze wspomnianego tytułu. Materiał pozwala po raz kolejny sprawdzić, jak gra – która przedstawi „mroczną wersję” historii Pinokia – prezentuje się w akcji.

Osadzona w epoce Belle Époque, gra Lies of P przedstawia klasyczną opowieść o Pinokio z mrocznymi akcentami. Przebudzony tajemniczym głosem Pinokio musi znaleźć sposób, aby uratować miasto Krat przed spustoszeniem przez marionetki. Pinokio, ze swoim wyjątkowym sercem, uczy się, jak stać się prawdziwym człowiekiem poprzez kłamstwa – informuje opis gry na stronie Xbox.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P ma pojawić się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w sierpniu 2023 roku. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Round8.