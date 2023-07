Legion Samobójców w całkowicie nowej odsłonie. Zobaczcie zwiastun anime Suicide Squad Isekai

W sieci pojawił się już zwiastun, a więc możemy przekonać się jak w tej wersji będą wyglądały postacie Harley Quinn i Jokera. Nowy serial nosi tytuł Suicide Squad ISEKAI, a DC wyjaśnia na Twitterze, że ISEKAI to „Termin oznaczający„ inny świat ”po japońsku!”. Samo słowo Isekai oznacza też popularny gatunek w anime, który w ostatnich latach często przewija się w serialach. Skupia się on na bohaterze - zazwyczaj jest to normalna, zwyczajna osoba - która zostaje przeniesiona do świata fantasy pełnego magii i potworów.

