Legendarny zespół kończy z koncertowaniem

Piotr Stefański

Wszystko wskazuje na to, że Rage Against The Machine nie wystąpią już razem na jednej scenie.

Informację za pośrednictwem swojego konta na Instagramie podał Brad Wilk, perkusista grupy. “Wiem, że wiele osób czeka, aż ogłosimy nowe daty tras koncertowych dla wszystkich odwołanych koncertów RATM. Nie chcę dalej nabierać ludzi ani siebie i chociaż pojawiły się pewne informacje, że może się to wydarzyć w przyszłości... Chcę was poinformować, że RATM (Tim, Zack, Tom i ja) nie będzie ponownie koncertować ani grać na żywo” - napisał muzyk.

“Przepraszam tych z Was, którzy na to czekali. Naprawdę chciałbym, żeby tak było…” - zakończył swój wpis Wilk. www.ratm.com Czy to już koniec RATM? Choć są to słowa samego Wilka, to jego komentarz został udostępniony przez oficjalne konto RATM na X (dawniej Twitter), co zdaje się potwierdzać te słowa. Co więcej, wydaje się, że nie tylko koniec z koncertowaniem - wszystkie dotychczasowe doniesienia związane z Rage Against The Machine wskazują na to, że to może być koniec zespołu.

