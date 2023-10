Leave the World Behind z gwiazdorską obsadą na pierwszym zwiastunie

Leave the World Behind to film, który zaliczy podwójną premierę. Najpierw, na dwa tygodnie, trafi do kin (22 listopada), a 8 grudnia pojawi się w zasobach Netflixa. Jest to kontynuacja nowej strategii Netflix, która doskonale sprawdziła się w przypadku Glass Onion: Film z serii Na noże, Historii małżeńskiej i Irlandczyka. W filmie wystąpią Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali i Kevin Bacon.

Pierwszy zwiastun Leave the World Behind nowego filmu twórcy Mr. Robot