Leaker Starfielda został aresztowany. Gracz sprzedawał skradzione kopie gry

Gracz odpowiedzialny za wyciek materiałów z gry Starfield to 29-letni Darin Harris, który w sieci działał pod pseudonimem „Visceral”. Jak informuje serwis Kotaku , leaker został zatrzymany w hrabstwie Shelby w stanie Tennessee za próbę sprzedaży kradzionych dóbr o wartości do 10 tysięcy dolarów, popełniając tym samym przestępstwo . Harris może „pochwalić się” również dwoma wykroczeniami – posiadaniem kradzionych dóbr o wartości do 1 tysiąca dolarów oraz posiadaniem marihuany.

Kilka dni temu wyciekł długi gameplay ze Starfield . Dodatkowo do sieci trafiło także sporo zrzutów ekranu prezentujących wyczekiwane RPG od firmy Bethesda . Tymczasem okazuje się, że osoba odpowiedzialna za udostępnienie wspomnianych materiałów została aresztowana. Leaker sprzedawał bowiem skradzione kopie gry Starfield, w tym także kolekcjonerskie wydanie nadchodzącej produkcji twórców The Elder Scrolls V: Skyrim.

W identyfikacji 29-latka z pewnością pomógł opublikowany przez niego materiał wideo. W jednym z nagrań Harris pokazał swoją twarz i zwrócił się bezpośrednio do Todda Howarda, by ten nie chował urazy. Leaker odniósł się również wówczas do komentarzy, w których użytkownicy nazywali go początkującym graczem ze względu na to, jak wyglądał udostępniony gameplay.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield ma zadebiutować na PC oraz konsolach Xbox Series X/S dokładnie 6 września 2023 roku. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymagania sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.