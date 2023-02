Layers of Fears otrzymało nowy tytuł. Poznaliśmy też przybliżoną datę premiery

W styczniu jeden z przedstawicieli studia Bloober Team zapowiedział, że Layers of Fears będzie „ukoronowaniem” przygody krakowskiego studia z zapoczątkowaną w 2016 roku serią. Tymczasem wspomniana produkcja doczekała się nowego zwiastuna. Dzięki najnowszemu materiałowi promocyjnemu poznaliśmy nie tylko przybliżoną datę premiery gry, ale także jej nowy tytuł.

Layers of Fears zadebiutuje na rynku jako Layers of Fear

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Layers of Fears zadebiutuje na rynku jako Layers of Fear. Deweloperzy sprecyzowali również, że będzie to remake pierwszej odsłony serii wraz z dodatkiem Inheritance oraz wydanej w 2019 roku kontynuacji. Całość zostanie jednak rozbudowana o nowe wątki fabularne, a gracze będą mieli okazję zapoznać się z nieobecnymi wcześniej mechanikami.



Najnowszy zwiastun ujawnia także, że Layers of Fear (wcześniej Layers of Fears) ukaże się w czerwcu bieżącego roku. Niestety deweloperzy ze studia Bloober Team nie ujawnili dokładnej daty premiery. Fanom serii nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na kolejne konkrety.



Na koniec przypomnijmy, że Layers of Fear – znane do tej pory jako Layers of Fears – zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja powstała na silniku Unreal Engine 5 i będzie korzystać z technologii ray tracing. Całość opisywana jest natomiast jako „pierwszoosobowy horror psychologiczny oparty na pełnej napięcia eksploracji i wciągającej historii”.