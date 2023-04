Łasuch powraca do Netflix z drugim sezonem. Zobaczcie zwiastun

Główny bohater trafia do niewoli Generała Abbota, który wykorzystuje dzieci do eksperymentów, a ich rezultatem ma być wynalezienie lekarstwa. Ma ono wyleczyć zainfekowaną żonę. Gus zgadza się pomóc w eksperymencie oraz odbywa mroczną podróż w przeszłość, gdzie ma odkryć skąd pochodzi i poznać wkład swojej matki Birdie we wszystkim co doprowadziło do Wielkiej Zapaści.

Zwiastun drugiego sezonu serialu Łasuch

Premiera drugiego sezonu serialu Łasuch już bardzo blisko. Zaplanowano ja na 27 kwietnia. W międzyczasie zapraszamy do oglądania zwiastuna.