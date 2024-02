Last Epoch z kolejnymi problemami. Gracze narzekają na nudę i poziom trudności

Mimo wszystko Last Epoch przyciąga tłumy graczy.

W ubiegłym tygodniu w pełnej wersji zadebiutował RPG akcji Last Epoch. Szybko okazało się, że serwery przestały nadążać za popularnością gry, w związku z czym twórcy zaproponowali rozgrywkę w trybie offline. To jednak nie koniec problemów, z jakimi boryka się tytuł. Według niektórych graczy Last Epoch nie oferuje bowiem odpowiedniego poziomu trudności.

Gracze Last Epoch narzekają na poziom trudności

Mimo problemów z serwerami Last Epoch przyciąga przed monitory naprawdę okazałą liczbę graczy. Zgodnie ze statystykami serwisu Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB , w ciągu ostatnich 24. godzin w najgorętszym momencie grało jednocześnie nawet 264 tysiące osób. Jeśli jednak spojrzymy na ocenę tytułu na platformie Valve, tylko 59% z wystawionych w ostatnim czasie opinii jest pozytywnych.

Na Steamie prowadzone są bowiem dyskusje dotyczące poziomu trudności i wiele osób zaznacza, że Last Epoch jest zbyt łatwe. Pojawiają się także Taka ocena wynika w dużej mierze z aktualnego stanu serwerów i problemów z matchmakingiem, jednak to nie wszystkie kwestie, na które zwracają uwagę gracze.Pojawiają się także opinie , że do rozgrywki wkrada się nuda, a fabuła nie porywa.

Chociaż podobno w grze końcowej można znaleźć jakieś wyzwanie (jeszcze nie dotarłem), kampania jest zdecydowanie zbyt łatwa. Przez ostatnie dwie godziny grałem tylko za pomocą myszki, nie musiałem nawet dotykać klawiatury. Po prostu wciskam przycisk i wszystko wokół ginie w kilka sekund. Byłoby miło mieć opcjonalny poziom trudności, w przeciwnym razie kampania wydaje się być tylko zapychaczem w drodze do gry końcowej, a szkoda.

Fabuła jest rzeczywiście najsłabsza, jaką do tej pory widziałem w jakimkolwiek RPG akcji. Może nie jest to najważniejsza część takiej gry, ale dobra historia i bogata historia mogą zbudować lepszą atmosferę. (...) Jestem dopiero na 30 poziomie z moim paladynem i cała rozgrywka polega na przytrzymywaniu prawego przycisku myszy, nie jestem pewien, jak dobrze ten build działa w grze końcowej, ale zaczyna się już trochę nudzić.

Jeśli gra jest zbyt łatwa i nie cieszysz się kampanią, wybierz buty weterana na początku gry, aby uprzykrzyć sobie życie.

Przeklęte Buty Weterana, jak informuje serwis PCGamesN można odnaleźć już w pierwszej lokacji. Przedmiot sprawi, że nasza postać w zależności od obszaru, na którym się znajduje, będzie zadawać od 50% do 75% mniej obrażeń i otrzymywać od 100% do 200% więcej obrażeń. Wspomniane w ostatniej wypowiedzi jednego z graczy na platformie Steam buty to przedmiot, który rzeczywiście może być dobrym wyborem dla osób oczekujących większego wyzwania.Przedmiot sprawi, że nasza postać w zależności od obszaru, na którym się znajduje, będzie zadawać od 50% do 75% mniej obrażeń i otrzymywać od 100% do 200% więcej obrażeń.