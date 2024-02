Twórcy Last Epoch ujawniają plany rozwoju. Zapowiedzieli m.in. lepszy endgame

Jeśli chodzi o nieco szerzej rozumianą przyszłość, zbliża się między innymi premiera aktualizacji z numerem 1.1, która ma wprowadzić pierwsze pełnoprawne nowości:

Po drugie, jak zapewne wiecie, po wydaniu wersji 1.0 będziemy kłaść duży nacisk na rozbudowę zawartości w grze końcowej. W przyszłych aktualizacjach planujemy rozszerzyć monolit, wprowadzić nowe opcje zdobywania przedmiotów, dodać więcej zawartości dla bossów, aktualizacje klas i balansu, zawartość kampanii itp. W szczególności w 1.1 skupimy się na wprowadzeniu zawartości "szczytowej" lub bardzo trudnych walk, które dadzą ci wyzwania, do których możesz aspirować. Więcej informacji na ten temat oraz na temat tego, co pojawi się w wersji 1.1, przekażemy w niedalekiej przyszłości.

Od paru dni sytuacja związana z serwerami prezentuje się znacznie lepiej niż na samym początku. Zespół zapewnił jednak, iż będzie na bieżąco monitorować sytuację. Deweloperzy zamierzają również ujawnić, dlaczego problemy były tak poważne na premierę:

Cieszymy się, że serwery utrzymują się powyżej poziomu 200 000 CCU (jednoczesnych użytkowników w grze), a przejścia scen i czasy oczekiwania w kolejkach znacznie się skróciły. Wciąż mogą występować krótsze okresy przestojów, ponieważ wprowadzamy aktualizacje mające na celu poprawę niezawodności po naszym burzliwym pierwszym weekendzie, w którym mieliśmy pewne nieprzewidziane zatory w naszej backendowej infrastrukturze. Będziemy nadal wprowadzać ulepszenia, w tym jeszcze szybsze działanie usług społecznościowych (takich jak dodawanie znajomych), skupiając się na czasach przejścia między scenami, zapewniając stabilność czatu w grze, zapewniając płynniejszy i szybszy przepływ kolejek i nie tylko.

Zamierzamy opublikować informacje o tym, co wydarzyło się podczas premiery, co spowodowało niestabilność pod obciążeniem, ale chcemy skupić nasz zespół backendowy na ulepszeniach jeszcze przez jakiś czas, zanim odciągniemy ich, aby pomogli nam to podsumować – a także dać im trochę zasłużonego odpoczynku po pracy przez cały weekend.