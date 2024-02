Larian Studios radzi graczom usunąć Baldur’s Gate 3. Wszystko przez rozmiar nowej aktualizacji

Jeżeli zamierzacie zainstalować nowego patcha do Baldur’s Gate 3, to przygotujcie wiele wolnego miejsca na dysku.

Larian Studios podało, że patch 6 do Baldur’s Gate 3 na komputerach osobistych, PlayStation 5 i Xbox Series X/S będzie wymagał pobrania około 21 GB danych. Dodatkowy problem pojawi się wyłącznie na PC, gdzie rozpakowanie aktualizacji i instalacja wymaga posiadania aż 150 GB wolnego miejsca na dysku. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, takich jak SteamDeck.

Baldur’s Gate 3 to jeden z największych fenomenów ostatnich lat. Niedawno gra mogła pochwalić się przekroczeniem progu pół miliona recenzji na Steam. Larian Studios wciąż ulepsza i dodaje nowości do swojej gry, a nadchodzący walentynkowy patch jest tego potwierdzeniem. Aktualizacja będzie zawierać sporo zmian, w tym nowe animacje pocałunków. Fani mogli spodziewać się sporego rozmiaru patcha, ale okazał się on na tyle duży, ze samo studiu ostrzega graczy, że lepiej jest usunąć Baldur’s Gate 3 i zainstalować grę ponownie już z nową aktualizacją.

A co znajdziemy w samej aktualizacji? Larian Studios pozwoli na zwolnienie członka drużyny podczas rozmowy z towarzyszem, którym chcemy go zastąpić. Ponadto naprawiono Shield Bash i Rebuke of the Mighty, które nie działały poprawnie po ostatniej aktualizacji. Kolejnym usprawnieniem jest nadanie priorytetu postaci gracza jako głównemu mówcy, więc członkowie drużyny nie będą już przyciągać aż takiej uwagi.