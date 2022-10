Lady Dimitrescu straci kilkanaście centymetrów w DLC do Resident Evil Village

Zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym miesiącu Resident Evil Village doczeka się masy nowej zawartości. Do sprzedaży trafi bowiem niedługo paczka „Winter’s Expansion”, dzięki której produkcja Capcomu zostanie wzbogacona m.in. o fabularny dodatek zatytułowany „Shadows of Rose”. Fani serii mogą jednak liczyć również na atrakcje związane z trybem Mercenaries. Nadchodzące DLC wprowadzi bowiem nowe grywalne postacie. Jedną z nich będzie Lady Dimitrescu, która – jak się okazuje – we wspomnianym wariancie zabawy straci kilkanaście centymetrów wzrostu.

Capcom wyjaśnia, dlaczego zdecydowano się skurczyć Lady Dimitrescu w trybie Mercenaries

W trakcie rozmowy z redakcją Polygon deweloperzy ze studia Capcom przyznali, że przygotowanie Lady Dimitrescu do roli grywalnej postaci nie było łatwym zadaniem. Głównym „wyzwaniem” był oczywiście wzrost postaci. Antagonistka z Resident Evil Village w podstawowej wersji gry mierzy bowiem 290 centymetrów. W trybie Mercenaries twórcy musieli jednak skurczyć bohaterkę o kilkanaście centymetrów, by zapewnić graczom komfortową rozgrywkę.



W przeciwnym razie Lady Dimitrescu mogłaby mieć problem z poruszaniem się po niektórych lokacjach, a dodatkowo istniało ryzyko, że postać będzie wpadać w tekstury. Dlatego też w trybie Mercenaries bohaterka będzie mierzyć „jedyne” 274 centymetrów. Deweloperzy zaznaczają jednak, że antagonistka wciąż imponuje swoim rozmiarem i „ledwo unika wpadania na sufit”.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Village zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w maju ubiegłego roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Resident Evil Village – recenzja – w rumuńskiej wiosce dziś nie zaśnie nikt…