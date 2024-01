Kylo Ren nie wróci do Gwiezdnych wojen. Aktor ma dość pracy nad filmami Star Wars

Już wcześniej aktor wspomniał, że nie zamierza wracać do tej serii, chociaż ma świadomość, że kolejne filmy z Gwiezdnych wojen powstają.

W produkcji znajduje się zapowiedziany na ubiegłorocznym Star Wars Celebration film o Rey, w której to roli powróci Daisy Ridley. Fani zastanawiają się, czy jest szansa również na pojawienie się pozostałych bohaterów z najnowszej trylogii Gwiezdnych wojen. Według plotek John Boyega miał przeprosić się z Disneyem i powróci jako Finn w niezatytułowanej jeszcze produkcji o Rey. Czy ten sam los spotka Kylo Rena? Okazuje się, że Adam Driver nie chce wracać do roli Bena Solo i w najnowszym wywiadzie przyznał, ze dla niego praca nad Gwiezdnymi wojnami była wyczerpująca.

Robią różne rzeczy, ale beze mnie. Nie zrobię nic więcej [w Gwiezdnych wojnach].

Prowadzący podcast, Sean Haynes, dopytał aktora, czy chodzi o to, że historia postaci Kylo Rena zakończyła się w Sadze. Driver potwierdził, że jest to jeden z powodów, dlaczego nie chce wracać do serii.