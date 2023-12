Kung Fu Panda 4 pokonał Mario. Znakomita oglądalność zwiastuna nowej animacji Disneya

Wygląda na to, że Kung Fu Panda 4 już przed premierą cieszy się ogromnym zainteresowaniem widowni. Jego zwiastun już stał się rekordzistą.

Nastały takie czasy, kiedy wytwórnie walczą także popularnością zwiastunów. Nie ma co ukrywać, że duża liczba ich wyświetleń, może przepowiadać wielkie zainteresowanie filmem. I w zasadzie zawsze się to sprawdza. Idąc tym tropem, trzeba stwierdzić, że w takim razie twórcy Kung Fu Panda 4 mogą liczyć na gwarantowany hit, ponieważ jego zwiastun uzyskał więcej wyświetleń w dniu premiery niż zapowiedź Super Mario Bros .

Zwiastun nadchodzącej kontynuacji wygenerował 142 miliony wyświetleń pierwszego dnia i bardzo pomogła mu w tym kampania na TikToku. Mimo, że jest to naprawdę doskonały wynik, to Pandzie zabrakło trochę, żeby pokonać dotychczasowego rekordzistę, którym jest zwiastun W głowie się nie mieści 2. Trailer ten obejrzało łącznie 157 milionów ludzi, z czego 78 milionów pochodziło z samego TikToka. Jest to absolutny rekord w dziejach Disneya.

Kung Fu Panda 4 na rekordowym zwiastunie

Premiera Kung Fu Panda 4 została zapowiedziana na 8 marca 2024 roku, a jej głównym bohaterem ponownie będzie Po. Tym razem będzie musiał stawić czoła kolejnemu niebezpiecznemu zagrożeniu, a także wyszkolić nowego ucznia, który przejmie po nim tytuł Smoczego Wojownika.