Która platforma kasuje najwięcej seriali? Netflix nie jest nawet w czołówce

Ta platforma kasuje co czwartą produkcję.

W ostatnich miesiącach mieliśmy prawdziwą plagę kasowania oryginalnych seriali i programów przez platformy streamingowe. Najpierw serwisy decydowały się na ten krok z powodu oszczędności, zaś obecnie platformy nie widzą potencjału w powracaniu do niektórych tytułów z powodu przedłużającej się przerwy między kolejnymi sezonami wynikającej ze strajku aktorów i scenarzystów. Ale już wcześniej niektóre firmy przyzwyczaiły nas, że nie powinniśmy przywiązywać się do niektórych seriali, gdyż mogą one nigdy nie powrócić z kolejnymi odcinkami. Przez pewien czas wydawałoby się, że prym w tym wiedzie Netflix, który zalewał rynek wieloma amerykańskimi i zagranicznymi produkcjami, nigdy nie kontynuując ich po pierwszym lub drugim sezonie. Serwis Variety postanowił zbadać, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku streamingu i kto kasuje najwięcej seriali. Wyniki mogą zaskoczyć.

Która platforma streaminguje kasuje najwięcej oryginalnych seriali? Ciekawe badania w sieci

Variety wraz z Luminate przygotowało raport, z którego dowiadujemy się, która platforma streamingowa anulowała najwięcej swoich oryginalnych seriali w ostatnich trzech latach. Dane obejmują wszystkie emitowane programy z ośmiu wiodących serwisów w okresie od 2020 roku do 8 sierpnia 2023 roku. Średni wskaźnik kasowania seriali dla Netflixa, Hulu, Disney+, Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Peacock i Paramount+ wyniósł 12,2%.