Krzyk 7 ma już datę premiery. Na nowy horror trochę poczekamy

Chociaż Krzyk 6 z ubiegłego roku podbił kina i stał się trzecią najlepiej zarabiającą produkcją z serii, to siódma część wydaje się przeklęta. Najpierw z filmu zwolniono Melissę Barrerę za jej komentarze dotyczące poparcia Palestyny w wojnie z Izraelem, a niedługo później pojawiły się informacje, że już wcześniej odeszła Jenna Ortega. Pod koniec 2023 roku z filmu zrezygnował również reżyser, czyli Christopher Landon, twórca dwóch części Śmierć nadejdzie dziś. Mimo to Paramount Pictures nadal pracuje nad Krzykiem 7 i film ma już nawet datę premiery.

Reżyserem Krzyku 7 jest Kevin Williamson, który wcześniej pracował jako producent i scenarzysta poprzednich części serii. Na koncie ma tylko jeden wyreżyserowany film, czyli Jak wykończyć panią T.? z 1999 roku.

Siódma część Krzyku nie ma obecnie żadnej konkurencji pod koniec lutego 2026 roku. Na tę datę zaplanowano obecnie tylko dwie produkcje skierowane do młodszych widzów i całych rodzin, czyli Hoopers od Pixara, a także nowa ekranizacja The Cat in the Hat, znanego u nas jako Kot.