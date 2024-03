Cities Skylines 2 z oficjalnym wsparciem dla modów i DLC. Beach Properties zbiera fatalne oceny

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o planach Colossal Order na 2024 rok. Zgodnie z udostępnionym przez twórców Cities Skylines 2 harmonogramem, na rynku zadebiutowało już pierwsze DLC w postaci pakietu zasobów do city buildera. Dodatkowo najnowsza aktualizacja wprowadziła bardzo wyczekiwaną funkcję – oficjalne wsparcie dla modów.

Wraz z aktualizacją wprowadzającą narzędzia dla moderów, na rynku zadebiutowało pierwsze płatne DLC do Cities Skylines 2. Beach Properties to pakiet zasobów dodający do gry między innymi północnoamerykańskie i europejskie budynki mieszkalne o 3 poziomach czy charakterystyczne dla nabrzeża zabudowania.