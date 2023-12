Królestwo Planety Małp będzie początkiem nowej trylogii filmowej

Wszyscy rozmawialiśmy z Andym Serkisem. Spotkaliśmy się z nim i był jednym z powodów, dla których zostałem aktorem. Więc to było coś, co chciałem robić przez całe życie i dosłownie spełniło się moje marzenie, aby wykonać tę pracę i zagrać tę postać… Najtrudniejszą częścią było po prostu nauczenie się, jak wytrzymać przez cały dzień i nosić aparat przypięty do głowy. Ale przyzwyczajasz się do tego po około tygodniu.