Kopacze kryptowalut wydali miliony dolarów na karty graficzne, a teraz przestawiają się na trenowanie sztucznej inteligencji

Jak ujawnia Bloomberg, Hut 8 i Hive Blockchain, dwie firmy, będące właścicielami wielu koparek z procesorami graficznymi do wydobycia kryptowalut, przeorganizowały operacje, aby obsługiwać szkolenia sztucznej inteligencji. Firmy te borykają się z tym samym problemem, co wiele innych w przestrzeni kryptograficznej. Wydano mnóstwo pieniędzy na procesory graficzne, gdy niedobory podniosły ceny kart graficznych o tysiące dolarów — wiadomo, że w 2021 r. Hive wydał 66 milionów dolarów na procesory graficzne Nvidia. Wtedy miało to sens. Obecnie spadek wartości krypto i przejście Ethereum na proof-of-stake utrudniły zwrot z inwestycji.

Na szczęście szkolenie modeli sztucznej inteligencji można wykonywać za pomocą procesorów graficznych. Nvidia zbudowała kilka generacji kart zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji, takich jak H100 „Hopper”. Jednak ich zdobycie graniczy z cudem, a ceny sięgają dziesiątek tysięcy dolarów. W związku z tym, mimo że procesor graficzny do gier z pewnością nie jest idealny dla modeli SI, to przesiadka na takie działania jest bardziej opłacalna niż bezczynność.

W zeszłym roku Hut 8 specjalizował się tylko przy obliczeniach o wysokiej wydajności (HPC), zarabiając ponad 16 mln dolarów, oferując czas GPU innym firmom. To było 11% jego rocznych przychodów. Z kolei Hive Blockchain zarobił na eksperymentach z SI okrągły milion i ma zamiar zyskać 10 mln do 2024 roku i kolejne 20 mln w 2025 roku.