Kontrowersyjny pomysł Sony. Spider-Man 3 będzie sprzedawany w trzech oddzielnych częściach

Opisywany przez nas wyciek danych z Insomniac, będący następstwem włamania na serwery jest ujawnienie wielu szczegółów dotyczących przyszłych działań studia. To właśnie dzięki niemu poznaliśmy plan wydawniczy Sony, związany z grą Spider-Man 3. Wychodzi na to, że Sony ma zamiar pokroić ten tytuł na trzy części sprzedawać oddzielnie. Tak, to nie żart!

Sony opracowało plan, którego celem jest zrównoważenie ciągle rosnących kosztów rozwoju. W wykradzionych i już ujawnionych dokumentach, znalazła się podobno wzmianka, że gigant ma zamiar zarobić jak najwięcej pieniędzy na swoich dużych tytułach. I to może się mu udać.

Spider-Man 3 będzie sprzedawany w częściach?

Firma rozważała wypuszczenie Spider-Mana 3 w trzech częściach, każda w cenie 49,99 dolarów; Część 1, Część 2 i tryb wieloosobowy. Dobrze, że nikt (przynamniej na razie) nie pomyślał o dzieleni fabuły na odcinki. W każdym razie, plan zakłada co najmniej dwa razy większy zarobek niż wkład w produkcję i promocję.