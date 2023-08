Kontrowersyjne menu Starfielda. Deweloperzy wyśmiewają byłego producenta World of Warcraft i Diablo 2

Jak się nie ma do czego przyczepić, to i ekran startowy dobry.

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od premiery wczesnego dostępu Starfielda. Wyczekiwana gra Bethesdy jest już dostępna do pobrania na konsolach Xbox i na PC za pośrednictwem Microsoft Store. Recenzenci otrzymali już dostęp do gry, a pierwsze opinie trafią do sieci w ostatni dzień sierpnia. W weekend najgłośniejszym tematem stało się menu Starfielda, którego zrzut pojawił się w mediach społecznościowych. Mark Kern, były producent World of Warcraft, Diablo 2 i StarCrafta skrytykował wygląd ekranu startowego, który jego zdaniem jest objawem lenistwa twórców, którzy do ostatniej chwili pracowali nad grą, nie znajdując czasu na dopieszczenie pierwszego interaktywnego ekranu. Wywołało to falę kontrowersji, a niektórzy deweloperzy postanowili skrytykować opinię Kernego i stanąć w obronie Bethesdy.

Fizjonomia ekranów startowych. Ekran startowy gry może wiele powiedzieć o tym, jak bardzo spieszył się zespół i jak bardzo byli dumni ze swojej pracy. Ekran startowy Starfield pokazuje pospieszne terminy premiery przez przepracowany zespół pasjonatów lub zespół, który nie dba o ten element.

Ekran startowy jest często wykonywany na samym końcu prac. Zespoły są zbyt zajęte tworzeniem samej gry. Dość często zdarza się, że ekran startowy całkowicie się zmienia, gdy gra jest wysyłana lub gdy pojawia się pierwsza łatka. Zespoły, które są dumne ze swojej pracy, chcą pokazać się z dobrej strony i często robią menu ponownie tuż przed premierą gry.

Wczytywanie ramki mediów.

Deweloperzy i gracze krytykują słowa Marka Kerny’ego

Wiele osób skrytykowało byłego producenta za jego słowa, uważając, że menu nie musi zachwycić graczy, a być przede wszystkim funkcjonalne i przejrzyste. W komentarzach podali przykład wielu gier, których ekran startowy był skromny, ale same produkcje zbierały często maksymalne noty nie tylko od recenzentów, ale również graczy.

Wczytywanie ramki mediów.