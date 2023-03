KONKURS! Wytrop działania Sztucznej Inteligencji na naszym portalu

O tym, że Sztuczna Inteligencja wkracza w nasze życie coraz bardziej, nie trzeba chyba przekonywać nikogo. Od projektu OpenAI z jego ChatemGPT na czele, przez generujące obrazy takie jak Midjourney, a skończywszy na już profesjonalnym wykorzystywaniu SI przy choćby projektowaniu maszyn i urządzeń. Żyjemy w świecie, w którym postęp w przynajmniej kilku dziedzinach może być wyznaczany właśnie przez Sztuczne Inteligencje. Oczywiście, wszyscy boimy się “buntu maszyn” i innych apokaliptycznych wizji, ale przecież bez ryzyka nie ma postępu.

My zaś postanowiliśmy zabawić się w nieco inny sposób. Mimo coraz lepszych wyników, SI nie są wciąż w stanie zastąpić do końca człowieka przy tworzeniu treści. Ale już całkiem nieźle radzą sobie, kiedy odpowiednio nimi pokierować. I właśnie w wyniku takich zabaw powstały trzy teksty, które w marcu opublikowaliśmy na gramie. I mamy dla was wyzwanie:

Znajdź na gram.pl trzy teksty napisane przez SI

Tak właśnie. Wystarczy przejrzeć nasze publikacje z marca i przejrzeć Sztuczną Inteligencję. Rozpracować ją. Odgadnąć, które teksty powstały z jej pomocą. Możemy tu zapewnić, że przynajmniej 95% treści w każdym z tekstów jest 1:1 tekstem wygenerowanym przez SI, od nas pochodzą jedynie formatowania, śródtytuły, czy drobne poprawki. Dla ułatwienia są to tylko większe teksty, nie musicie więc przeczesywać tych wszystkich kilkuset newsów. Jeśli będziecie mieli swoje typy, napiszcie – wklejając linki do nich - na adres konkurs@gram.pl z tematem “Konkurs SI”. Pięciu pierwszych uczestników (liczy się czas wpłynięcia maila na skrzynkę), którzy wytypują prawidłowe artykuły otrzyma od nas nagrody-niespodzianki!