KONKURS: Odpowiedz na pytania i zgarnij grę Company of Heroes 3!

Jakiś czas temu mieliście okazję przeczytać naszą recenzję Company of Heroes 3, a teraz będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat gry, serii Relic Entertainment oraz II wojny światowej w naszym konkursie przygotowanym wraz z wydawcą gry Cenega!

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie i zgarnąć Company of Heroes 3 oraz inne nagrody?

Sprawa jest prosta – aby wziąć udział w naszym konkursie musicie wypełnić test. Uczestnicy konkursu, którzy odpowiedzą poprawnie na największą liczbę pytań w najkrótszym czasie zgarną nagrody. I tak naprawdę to tyle. Warto jednak przed przystąpieniem do rozwiązywania testu przypomnieć sobie recenzję Company of Heroes 3 autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Muradina. Znajdziecie w nim wiele wskazówek na temat nie tylko samej gry Company of Heroes 3, ale również pewnych faktów na temat serii. Warto również sobie przypomnieć najważniejsze wydarzenia z kampanii włoskiej w trakcie II wojny światowej. Nie ma tych pytań wiele, ale mimo wszystko – niektóre mogą być trochę podchwytliwe. Jedno pytanie jest dla tych, którzy są z serią od samego początku… pamiętacie kultową skrzynkę na pociski w edycji kolekcjonerskiej?