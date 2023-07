Komedia romantycznej The List może dobrym pomysłem na wakacje. Zobaczcie zwiastun nowej produkcji Universalu

W sieci pojawił się zwiastun komedii romantycznej The List. Premiera jest planowana jeszcze w te wakacje.

W komedii romantycznej The List główną rolę powierzono Halston Sage (Paper Towns, The Orville), która pełni równocześnie funkcję producenta wykonawczego. W filmie towarzyszą jej Christian Navarro, Lucy DeVito, Gregg Sulkin, Will Petz, Chrissie Fit, Delaney Marie Rowe, Geoff Pierson, Clark Backo i Stephanie Sanditz. Film wyreżyserowała Melissa Miller Costanzo na podstawie scenariusza napisanego przez Roba Lederera i Steve'a Vitolo.