Kolejny świąteczny prezent od GOG! Świetnie oceniana gra za darmo!

Sklep GOG.com rozdaje gry za darmo w ramach Zimowej Wyprzedaży. W minionych dniach mogliśmy odebrać już kilka udanych tytułów. Tym razem w ramach prezentu możecie przypisać do swojego konta grę Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure, która jest niezwykle ciepło oceniana przez graczy. Produkcja od DigiTales Interactive w szczególności powinna przypaść do gustu miłośnikom detektywistycznych intryg.

Jeszcze jedna darmowa gra na GOG

W trakcie zabawy wcielisz się w postać Neila Conrada, agenta CDI. Sprawa morderstwa, którą będziesz próbował rozwiązać okaże się znacznie poważniejsza niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To właśnie ta sprawa wywróci do góry nogami całe życie bohatera. Zadawaj pytania, zbieraj dowody i składaj poszlaki w całość, próbując w ten sposób odkryć prawdę.



Aby odebrać darmowe Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure, udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Zdobądź za darmo”. Następnie na głównej stronie sklepu znajdziecie baner, dzięki któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 29 grudnia.