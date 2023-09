Kolejny film z Gwiezdnych wojen skasowany. Słynny reżyser nie zrealizuje swojego projektu

Filmowiec miał rozpocząć pracę nad swoją produkcją po skończeniu filmów Thor: miłość i grom oraz Pierwszy gol, który miał premierę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Torronto. Taika Waititi wygłosił przemówienie, oddając hołd swojemu koledze z branży, Shawnowi Levy’emu. To właśnie w przemówieniu zażartował, że jego produkcja z Gwiezdnych wojen nie dojdzie jednak do skutku.

Kiedy już poradzi sobie w uniwersum Marvela, jak okrutny, masowy wirus, przejdzie do kolejnej serii, i kolejnej, i kolejnej, a potem prawdopodobnie w końcu do Gwiezdnych wojen. I w przeciwieństwie do mnie, uda mu się dokończyć scenariusz.