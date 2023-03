Kolejni bohaterowie Małej Syrenki ujawnieni. Tak prezentuje się Urszula i Król Tryton

Disney nie rozpoczął jeszcze pełnej kampanii promocyjnej wokół aktorskiej Małej Syrenki. Do premiery pozostały niecałe dwa miesiące, a wciąż czekamy na pierwszy pełny zwiastun produkcji. Niedawno do sieci trafiły zdjęcia licencjonowanych produktów z Małej Syrenki, a jeden z nich ujawnił wygląd kraba Sebastiana. Szybko okazało się, że twórcy popełnili błąd i wykorzystali zły gatunek kraba do stworzenia Sebastiana w nadchodzącym filmie. Teraz do sieci trafiły zdjęcia oficjalnych zabawek z Małej Syrenki, które z kolei pozwalają przyjrzeć się postaci księcia Eryka, króla Trytona oraz antagonistki filmu – Urszuli.

Mała Syrenka – zdjęcia gadżetów z kolejnymi bohaterami

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, jak prezentować się będą kluczowi bohaterowie filmu. Trójka postaci przypomina swoich odpowiedników znanych z klasycznej animacji Disneya, więc tym razem fani nie powinni mieć powodów do krytyki.