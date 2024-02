Capcom coraz mocniej sięga do swojego portfolio kultowych produkcji sprzed lat. Tym razem pyta fanów o zdanie, jakie gry powinny dostać remake.

Capcom to nie tylko Resident Evil . Ta firma ma na koncie bardzo dużo znakomitych produkcji. Wiele z nich już dawno doczekało się statusu kultowych i nic dziwnego, że deweloper rozmyśla o przywróceniu im blasku, poprzez oddanie graczom nowych, odświeżonych wersji.

Tym razem Capcom postanowił zapytać swoich fanów, jakie produkcje chcieliby zobaczyć w nowej edycji . Na stronie firmy pojawiła się specjalnie przygotowana w tym celu ankieta, w której można oddać swój głos. Oczywiście trudno przesądzać, że opinia graczy przeważy o kolejności, ale to miło, że decyzja może być podjęta wspólnie.

Wśród wymienionych tytułów mamy same hity, a są to: Dino Crisis, Oniimusha, Okami, Dead Rising, Darkstalkers i Breath of Fire. I w zasadzie każdy z nich zasługuje na solidny remake.