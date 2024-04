Kolejne DLC do The Elder Scrolls Online za darmo. Bethesda kontynuuje obchody 10. urodzin gry

Wystarczy sięgnąć do kieszeni NPC-ów.

Bethesda już na początku marca rozpoczęła obchody 10. urodzin The Elder Scrolls Online. Gracze do 1 kwietnia mogli odebrać DLC Orsinium, ale to koniec atrakcji, które przygotowali twórcy z okazji rocznicy premiery gry. Deweloperzy mają bowiem dla miłośników tytułu kolejny darmowy dodatek, który można odebrać przez ograniczony czas.