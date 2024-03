Bethesda świętuje już 10. urodziny The Elder Scrolls Online rozdając za darmo DLC do gry

Coraz większymi krokami zbliża się kolejna rocznica debiutu The Elder Scrolls Online na rynku. Produkcja miała bowiem swoją premierę w kwietniu 2014 roku, co oznacza, że tym razem będziemy obchodzić 10. urodziny gry. Deweloperzy z Bethesdy postanowili jednak rozpocząć świętowanie nieco wcześniej, udostępniając za darmo DLC do tytułu.

Z okazji 10. urodzin The Elder Scrolls Online Bethesda rozdaje za darmo DLC do gry

Już w kwietniu The Elder Scrolls Online będzie obchodzić swoje 10. urodziny. Firmy ZeniMax i Bethesda Softworks postanowiły jednak nie czekać do tego momentu i już teraz mają dla graczy pierwszy prezent z okazji rocznicy premiery gry. Fani mają możliwość odebrania DLC Orsinium za darmo – wystarczy zalogować się dwukrotnie do gry od 4 marca do 1 kwietnia (godz. 16:00 czasu polskiego).

Deweloperzy podkreślają, że to dopiero początek zabawy z okazji 10-lecia The Elder Scrolls Online – obchody mają rozkręcić się „na poważnie" w kwietniu 2024 roku. Jak jednak zapewniają w najnowszym wpisie na oficjalnej stronie The Elder Scrolls Online twórcy, to nie koniec atrakcji, które zostały przygotowane dla miłośników gry. W bieżącym miesiącu można bowiem wykonać zadania, za które gracze otrzymają w nagrodę przedmioty kolekcjonerskie w sklepie Crown Store. Zainteresowanym pozostaje zatem oczekiwać na kolejne niespodzianki, które szykują twórcy.