Kolejna odsłona Xbox Free Play Days. Trzy gry do wypróbowania za darmo

Zbliża się weekend, w związku z czym Microsoft tradycyjnie zapowiada Xbox Free Play Days. W ramach akcji abonenci Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Live Gold otrzymują możliwość pogrania przez weekend w parę gier bez dodatkowych opłat. Tym razem są to: F1 22, Journey to the Savage Planet i Rogue Lords. Aby wypróbować którąś z tych produkcji, należy zalogować się na swoje konto Microsoft i przejść na kartę gry w sklepie Xbox. Potrzebne linki znajdziecie poniżej.

