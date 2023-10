Kolejna gwiazda dołącza do obsady Frankensteina

Guillermo del Toro ujawnił, że Christoph Waltz dołączył do obsady jego nowej adaptacji, klasycznej powieści Frankensteina. Nie jest to oczywiście jedyne wielkie nazwisko związane z projektem, ponieważ w filmie wystąpią także Mia Goth, Oscar Isaac i Andrew Garfield.

Robię Frankensteina. Pracujemy nad tym. Zdjęcia zaczynamy w lutym i jest to film, który chciałem zrobić od 50 lat, odkąd zobaczyłem pierwszego Frankensteina. Miałem objawienie i w zasadzie jest to film, który wymagał dużego rozwoju i wielu narzędzi, których nie mogłem zrobić 10 lat temu. Teraz jestem wystarczająco odważny, szalony czy coś w tym stylu i poradzimy sobie z tym. To Oscar Isaac, Andrew Garfield, Christoph Waltz, Mia Goth i pracujemy nad tym.