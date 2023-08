Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Prezent dla fanów gatunku RTS i sci-fi

Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją czas na kolejne prezenty od Epic Games. Tydzień użytkownicy komputerów osobistych mieli okazję odebrać dwie produkcje, natomiast w tym tygodniu zainteresowani dodadzą do swoich bibliotek tylko jeden tytuł. Zgodnie z zapowiedziami już dziś gracze PC bez dodatkowych kosztów pobiorą Homeworld: Deserts of Kharak – strategię czasu rzeczywistego utrzymaną w klimatach science fiction, która pod względem fabularnym stanowi prequel wcześniejszych odsłon serii Homeworld. Homeworld: Deserts of Kharak odbierzecie za darmo w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gry do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezentach z ubiegłego tygodnia, który będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu użytkownicy komputerów otrzymali od Epic Games dwie darmówki w postaci Black Book i Dodo Peak.