Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Gracze PC odbiorą dzisiaj nowy prezent

Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją już za kilka godzin w Epic Games Store zostanie udostępniony nowy prezent. Tydzień temu użytkownicy komputerów osobistych mieli okazję zdobyć dwa uznane tytuły. Natomiast w tym tygodniu zainteresowani odbiorą tylko jedną produkcję. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gracze PC będą mogli pobrać dzisiaj bez dodatkowych kosztów theHunter: Call of the Wild, czyli symulator polowania, który pozwala wskoczyć do tętniącego życiem otwartego świata i ruszyć tropem „majestatycznych zwierząt z prawdziwego zdarzenia”. theHunter: Call of the Wild odbierzecie za darmo w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Na dodanie gry do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezentach z ubiegłego tygodnia, które będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu użytkownicy komputerów otrzymali od Epic Games za darmo dwie gry w postaci Guacamelee! Super Turbo Championship Edition oraz Guacamelee! 2.