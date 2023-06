Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty do odebrania na PC

Mega Wyprzedaż 2023 w Epic Games Store już za nami. W ramach promocji otrzymaliśmy cztery gry, które rozczarowały wielu graczy. Na szczęście sklep nie rezygnuje z cotygodniowego rozdawnictwa, w ten czwartek rozdając aż dwie produkcje. Przez najbliższy tydzień będziecie mieli okazję zgarnąć Guacamelee! Super Turbo Championship Edition oraz Guacamelee! 2, czyli dwie części popularnych platformówek od studia DrinkBox Studios.

Darmowe Guacamelee! Super Turbo Championship Edition znajdziecie w tym miejscu, z kolei Guacamelee! 2 odbierzecie pod tym adresem. Obie gry możecie przypisać do swojego konta do 22 czerwca do godziny 17:00.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezencie z poprzedniego tygodnia, który będzie dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Przed tygodniem użytkownicy komputerów osobistych otrzymali od Epic Games Store darmowe PAYDAY 2.