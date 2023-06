Kolejna darmówka w Epic Games Store rozczarowaniem? Ostatni prezent ujawniony

Podczas Mega Wyprzedaży 2023 w Epic Games Store klienci sklepu mieli odebrać cztery mocne tytuły. Przynajmniej tak wynikało z zeszłorocznego rozdawnictwa w tym okresie, podczas którego gracze mogli zgarnąć za darmo Borderlands 3, czy BioShock: The Collection. Niestety w tym roku Epic Games nie stanął na wysokości zadania i poza pierwszą darmówką, którą był Death Stranding, sklep zaoferował w kolejnych tygodniach Fallouta: New Vegas Ultimate Edition oraz Midnight Ghost Hunt, które wciąż możecie przypisać do swojego konta do czwartku. Właśnie tego dnia ta darmówka zostanie prawdopodobnie zastąpiona przez PAYDAY 2.

Produkcja studia Overkill Software pojawiła się na rynku w 2013 roku. Tytuł w sierpniu będzie obchodził swoje dziesięciolecie i zdecydowanie to dobra okazja, aby przypomnieć sobie o tym kooperacyjnym tytule.

PAYDAY 2 za darmo w Epic Games Store

Mimo to ciężko nie kryć rozczarowania, że Epic Games Store zaproponuje PAYDAY 2, które w przeszłości wielokrotnie można było zdobyć za darmo. Teraz gracze będą mogli zdobyć tę grę na kolejnej platformie, gdyż tytuł od Overkill Software nie był do tej pory dostępny w sklepie Epic Games. Przypomnijmy, że gra dostępna będzie 8 czerwca od godziny 17:00 czasu polskiego.