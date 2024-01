Kolejna darmowa gra PC na GOG. Zgarnij znany tytuł zanim będzie za późno

Dzisiaj czwartek, co oznacza, że w Epic Games Store możemy odebrać nowy darmowy tytuł na PC. Ze swoją własną propozycją prezentu wyszedł sklep GOG.com, który przez najbliższe dni oferuje klientom możliwość odebrania kolejnego tytułu całkowicie za darmo. Tym razem możecie zgarnąć grę Mordheim: City of the Damned, czyli taktyczną strategię z elementami RPG od studia Rogue Factor. Produkcja zadebiutowała w 2015 roku, zbierając pozytywne opinie od graczy. Czasu na odebranie gry macie niewiele, więc warto się pośpieszyć, aby nie przegapić oferty.

Mordheim: City of the Damned jest to pierwsza komputerowa adaptacja klasycznej już i kultowej gry bitewnej Mordheim, wydanej przez Games Workshop. Fabułę osadzono w scenerii dotkniętego katastrofą miasta Mordheim na terenie Imperium ze świata Warhammera. Taktyczna gra prowadzona w systemie turowym polega na kompletowaniu zbrojnych band i rzucaniu ich do walki w krwawych potyczkach na śmierć i życie. Gra zawiera elementy RPG, dynamiczną walkę taktyczną i złożony system konfigurowania oddziałów, a akcja toczy się w świecie ogarniętym przez chaos, gdzie w bezwzględnej rywalizacji przetrwają tylko najsilniejsi.

Kolejna darmowa gra na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Mordheim: City of the Damned, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 28 stycznia.