Kolejna darmowa gra PC na GOG. Trzeba się pośpieszyć z odebraniem prezentu

Pojawiły się nowe prezenty dla graczy. Wczoraj swoją ofertę zaprezentowało Epic Games Store, a dzisiaj z darmową grą wystartował GOG.com. W sklepie możecie w ramach prezentu odebrać Hammerting, czyli strategię o budowaniu podziemnego miasta krasnoludów. Produkcja od Warpzone Studios zadebiutowała na rynku w listopadzie 2021 roku. Teraz ten tytuł możecie sprawdzić na swoich komputerach, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Hammerting to pionowy symulator krasnoludzkiej kolonii górniczej z elementami RPG. Zarządzaj klanem barwnych krasnoludów, rozwiń ogromną operację górniczą, twórz legendarne miecze i przemierzaj coraz większe głębiny, gdzie czeka Cię chwała, bogactwo... i niebezpieczeństwo. Podczas gdy na powierzchni toczy się wojna, krasnoludy zobowiązują się kopać w ziemi i używać mistrzowskich umiejętności rzemieślniczych, aby produkować i dostarczać zaopatrzenie dla sojuszników. Zaczynasz skromnie z garścią krasnoludów, którzy muszą szybko rozpocząć działalność. W miarę postępów Twój niewielki klan rozrośnie się, a jego kunszt i umiejętności staną się sławne na wszystkie Górne Krainy.

Kolejna gra za darmo do odebrania na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Hammerting, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 1 kwietnia.