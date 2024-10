Kolejna darmowa gra PC na GOG. Odbierz znany tytuł zanim będzie za późno

W sklepie internetowym GOG wciąż trwa jesienna wyprzedaż. Z tej okazji przez najbliższe kilka dni będziecie mogli zdobyć za darmo kolejną grę. Tym razem sklep zaoferować darmowe Whispering Willows, czyli docenioną przygodówkę od studia Night Light Interactive. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2014 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie od graczy. Teraz tę produkcję możecie zdobyć całkowicie za darmo w sklepie GOG. Oferta jest jednak ograniczona czasowo, więc warto się pośpieszyć.

Młoda Elena Elkhorn wyrusza w podróż, aby odnaleźć zaginionego ojca i odkryć tajemnice Gmachu Willows. Pomocą w podróży jest wyjątkowy amulet, którego dostała od ojca i który pozwala jej wyświetlić astralną projekcje własnej duszy do upiornej sfery i komunikować się z martwymi. Graj jako Elena, żeby znaleźć zaginionego ojca, użyj swoje astralne projekcje do rozwiązania trików i zagadek gmachu, pomóż pozostającym duszom i odkrywaj wiele więcej w grze Whispering Willows.

Kolejna darmowa gra na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Whispering Willows, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 6 października.