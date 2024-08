Kolejna darmowa gra PC do odebrania na GOG. Tym razem do zgarnięcia głośny tytuł

GOG zrobiło miłą niespodziankę na sam początek tygodnia wszystkim posiadaczom komputerów osobistych. W sklepie pojawiła się kolejna gra, którą możecie zdobyć całkowicie za darmo. Tym razem mamy do czynienia z dużym i znanym tytułem, a konkretniej z Tropico 4, które można już przypisać do swojego konta bez żadnych opłat. Strategia ekonomiczna studia Haemimont Games zadebiutowała na rynku w 2011 roku, zgarniając bardzo pozytywne opinie od graczy. Tytuł został w sklepie GOG wyceniony na 34,99 zł i właśnie tyle gracze mogą zaoszczędzić, odbierając darmowy prezent.

Świat się zmienia, a Tropico zmienia się wraz z nim - regionalne potęgi powstają i upadają, a światowy rynek co i rusz dominują nowi gracze o nowych potrzebach i z nowymi ofertami - i ty, El Presidente, masz przed sobą zupełnie nowe wyzwania. Jeśli chcesz zwyciężyć nad swoimi rywalami, będziesz potrzebować wsparcia swego ludu. Twoje decyzje ukształtują przyszłość twego narodu i, co ważniejsze, rozmiary twych zagranicznych kont. Tropico 4 rozwija znane z wcześniejszych odsłon mechanizmy rozgrywki o nowe elementy - w tym więcej supermocarstw, z którymi można się targować, a także możliwość wybierania własnych ministrów, którzy pomogą ci uchwalić większą liczbę kontrowersyjnych ustaw. Pamiętaj jednak: przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Każdy ma swój cel! Twój wewnętrzny dyktator zostanie wystawiony na próbę, gdy nowe katastrofy naturalne sprawią, że lud gromkim głosem będzie domagać się od ciebie i twego rządu pomocy w wykaraskaniu się z tego, czym Matka Natura potrafi poczęstować swe dzieci.

Kolejna darmowa gra PC na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Tropico 4, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą którego przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 29 sierpnia, czyli najbliższego czwartku.