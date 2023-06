Kolejna darmowa gra na GOG!

Bogaty przemysłowiec Oswald Mandus budzi się w swoim łóżku trawiony gorączką i nawiedzany przez sny o mrocznej, piekielnej maszynie. Dręczony wizjami związanymi z zakończoną katastrofą ekspedycją do Meksyku, załamany niespełnionymi marzeniami o zbudowaniu industrialnej utopi, wyniszczony poczuciem winy i tropikalną chorobą, wkracza do prawdziwego koszmaru. W domu panuje cisza, a jego fundamenty drżą za sprawą jakiejś piekielnej maszyny. Mandus wie tylko to, że jego dzieciom grozi straszliwe niebezpieczeństwo i że musi je ocalić – czytamy w opisie gry .

Tym samym przypominamy, że Amnesia: The Bunker będzie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series S/X. Warto pamiętać, że produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Amnesia na PC.